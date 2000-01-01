Петряшева Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетряшева Матрона

Петряшева Матрона

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Петряшев Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Петряшев Трофим

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Варвара Трофимова

Отец ребёнка: Петряшев Трофим

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Марина Трофимова

Отец ребёнка: Петряшев Трофим

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Лукерья Трофимова

Отец ребёнка: Петряшев Трофим

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряшев Лука Трофимов

Отец ребёнка: Петряшев Трофим

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшев Трофим

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close