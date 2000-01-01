Петряшева Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Петряшев Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Петряшев Трофим
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Варвара Трофимова
Отец ребёнка: Петряшев Трофим
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Марина Трофимова
Отец ребёнка: Петряшев Трофим
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Лукерья Трофимова
Отец ребёнка: Петряшев Трофим
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петряшев Трофим
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петряшев Трофим
Смерть
Неизвестно