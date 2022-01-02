Петряшева Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Бракосочетание
Неизвестно
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Дочь: (Петряшева) Елена Григорьева
Отец ребёнка: Петряшев Григорий Трофимов
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Смерть
Неизвестно