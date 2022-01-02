Петряшева Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетряшева Катерина

Петряшева Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшев Григорий Трофимов

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Дочь: (Петряшева) Елена Григорьева

Отец ребёнка: Петряшев Григорий Трофимов

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.