Новицкий Роман Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новицкий Устин
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Ефросиния
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Гаврила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенева (Новицкая) Мария Романовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно