Новицкий Роман Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Роман Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Устин

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Ефросиния

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенева (Новицкая) Мария Романовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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