Новицкий Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Роман Устинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Антонина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Людмила

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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