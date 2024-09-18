Новицкий Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Роман Устинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Петр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Лидия

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Павел

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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