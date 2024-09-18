Новицкий Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новицкий Роман Устинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Петр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Александр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Лидия
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Павел
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно