?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новицкий Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Александр
Отец ребёнка: Новицкий Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Павел
Отец ребёнка: Новицкий Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Лидия
Отец ребёнка: Новицкий Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Петр
Отец ребёнка: Новицкий Гаврила