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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новицкий Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Александр

Отец ребёнка: Новицкий Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Павел

Отец ребёнка: Новицкий Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Лидия

Отец ребёнка: Новицкий Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Петр

Отец ребёнка: Новицкий Гаврила

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