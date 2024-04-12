Гребенюк Савва Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.12.1842 ст.
Дата смерти29.12.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1842 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1867 ст.
Мать ребёнка: Гребенюк Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
05.11.1869 ст.
Дочь: Гребенюк Михаил Саввович
Мать ребёнка: Гребенюк Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Гребенюк Григорий Саввович
Мать ребёнка: Гребенюк Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Гребенюк Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Гребенюк Мария Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенюк Мария Сидоровна
Смерть
29.12.1910 ст.