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Гребенюк Савва Михайлович

Место рождения

Майданецкое, Черкаська область

Дата рождения

05.12.1842 ст.

Дата смерти

29.12.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1842 ст.

Отец: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Мать: Гребенюк Агафья Федоровна

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.09.1867 ст.

Сын: Гребенюк Никита Саввович

Мать ребёнка: Гребенюк Мария Сидоровна

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.11.1869 ст.

Дочь: Гребенюк Михаил Саввович

Мать ребёнка: Гребенюк Мария Сидоровна

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Гребенюк Григорий Саввович

Мать ребёнка: Гребенюк Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Гребенюк Антон Саввович

Мать ребёнка: Гребенюк Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Гребенюк Яков Саввович

Мать ребёнка: Гребенюк Мария Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенюк Мария Сидоровна

Смерть
29.12.1910 ст.
Майданецкое, Черкаська область
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