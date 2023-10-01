Гребенюк Мария Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1867 ст.
Отец ребёнка: Гребенюк Савва Михайлович
Рождение ребёнка
05.11.1869 ст.
Дочь: Гребенюк Михаил Саввович
Отец ребёнка: Гребенюк Савва Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Гребенюк Григорий Саввович
Отец ребёнка: Гребенюк Савва Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Гребенюк Савва Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Гребенюк Савва Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно