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Гребенюк Мария Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1867 ст.

Сын: Гребенюк Никита Саввович

Отец ребёнка: Гребенюк Савва Михайлович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.11.1869 ст.

Дочь: Гребенюк Михаил Саввович

Отец ребёнка: Гребенюк Савва Михайлович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Гребенюк Григорий Саввович

Отец ребёнка: Гребенюк Савва Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Гребенюк Антон Саввович

Отец ребёнка: Гребенюк Савва Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Гребенюк Яков Саввович

Отец ребёнка: Гребенюк Савва Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Савва Михайлович

Смерть
Неизвестно
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