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Гребенюк Никита Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Гребенюк Савва Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1892 ст.

Дочь: Гребенюк Параскева Никитовна

Мать ребёнка: Гребенюк Феодора Филипповна

Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Гребенюк Леонтий Никитович

Мать ребёнка: Гребенюк Феодора Филипповна

Рождение ребёнка
28.12.1897 ст.

Дочь: Гребенюк Евгения Никитовна

Мать ребёнка: Гребенюк Феодора Филипповна

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.

Сын: Гребенюк Василий Никитович

Мать ребёнка: Гребенюк Феодора Филипповна

Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.

Дочь: Гребенюк Наталья Никитовна

Мать ребёнка: Гребенюк Феодора Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенюк Феодора Филипповна

Смерть
Неизвестно
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