Гребенюк Никита Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: Гребенюк Савва Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1892 ст.
Дочь: Гребенюк Параскева Никитовна
Мать ребёнка: Гребенюк Феодора Филипповна
Рождение ребёнка
20.06.1895
Сын: Гребенюк Леонтий Никитович
Мать ребёнка: Гребенюк Феодора Филипповна
Рождение ребёнка
28.12.1897 ст.
Дочь: Гребенюк Евгения Никитовна
Мать ребёнка: Гребенюк Феодора Филипповна
Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.
Сын: Гребенюк Василий Никитович
Мать ребёнка: Гребенюк Феодора Филипповна
Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.
Дочь: Гребенюк Наталья Никитовна
Мать ребёнка: Гребенюк Феодора Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно