Гребенюк Феодора Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк Феодора Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1892 ст.

Дочь: Гребенюк Параскева Никитовна

Отец ребёнка: Гребенюк Никита Саввович

Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Гребенюк Леонтий Никитович

Отец ребёнка: Гребенюк Никита Саввович

Рождение ребёнка
28.12.1897 ст.

Дочь: Гребенюк Евгения Никитовна

Отец ребёнка: Гребенюк Никита Саввович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.

Сын: Гребенюк Василий Никитович

Отец ребёнка: Гребенюк Никита Саввович

Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.

Дочь: Гребенюк Наталья Никитовна

Отец ребёнка: Гребенюк Никита Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Никита Саввович

Смерть
Неизвестно
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