Гребенюк Феодора Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1892 ст.
Дочь: Гребенюк Параскева Никитовна
Отец ребёнка: Гребенюк Никита Саввович
Рождение ребёнка
20.06.1895
Сын: Гребенюк Леонтий Никитович
Отец ребёнка: Гребенюк Никита Саввович
Рождение ребёнка
28.12.1897 ст.
Дочь: Гребенюк Евгения Никитовна
Отец ребёнка: Гребенюк Никита Саввович
Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.
Сын: Гребенюк Василий Никитович
Отец ребёнка: Гребенюк Никита Саввович
Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.
Дочь: Гребенюк Наталья Никитовна
Отец ребёнка: Гребенюк Никита Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно