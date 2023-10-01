Гребенюк Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Дочь: Гребенюк Марина Михайловна
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Дочь: Олейник Елена Михайловна
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Дочь: Гребенюк Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Сын: Гребенюк Савва Михайлович
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Дочь: Гребенюк Акелина Михайловна
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Дочь: Гребенюк Евфросиния Михайловна
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Дочь: Гудзенко Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Сын: Гребенюк Тихон Прокопьевич
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Дочь: Гребенюк Васса Михайловна
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Дочь: Грибенюк Иван Михайлович
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич