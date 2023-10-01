Гребенюк Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Гребенюк Карп Михайлович

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Гребенюк Марина Михайловна

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Олейник Елена Михайловна

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Гребенюк Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.12.1842 ст.

Сын: Гребенюк Савва Михайлович

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Гребенюк Акелина Михайловна

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.01.1848 ст.

Дочь: Гребенюк Евфросиния Михайловна

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Гудзенко Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.06.1849 ст.

Сын: Гребенюк Тихон Прокопьевич

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Рождение ребёнка
21.08.1853 ст.

Дочь: Гребенюк Васса Михайловна

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.11.1854 ст.

Дочь: Грибенюк Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Смерть
Неизвестно
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