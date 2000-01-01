Марфилов Фёдор Тимофеев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения15.02.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.11.1904
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1915
Дочь: Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Марфилова Мария Никифорова
Смерть
Неизвестно