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Марфилов Фёдор Тимофеев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

15.02.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886 ст.

Отец: Марфилов Тимофей Павлов

Мать: Марфилова Татьяна Вавилова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.11.1904

Жена: Марфилова Мария Никифорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1915

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Марфилова Мария Никифорова

Смерть
Неизвестно
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