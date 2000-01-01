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Марфилова Татьяна Вавилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.03.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1880

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов

Рождение ребёнка
02.11.1883 ст.

Дочь: Марфилова Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1886 ст.

Сын: Марфилов Фёдор Тимофеев

Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.

Сын: Марфилов Тимофей Тимофеев

Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфилов Тимофей Павлов

Смерть
19.03.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от болей после родов
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