Марфилова Татьяна Вавилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.03.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1880
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
02.11.1883 ст.
Дочь: Марфилова Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1886 ст.
Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.
Сын: Марфилов Тимофей Тимофеев
Отец ребёнка: Марфилов Тимофей Павлов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от болей после родов