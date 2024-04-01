Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти15.03.1877
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Кузнецов Егор Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Андреев
Бракосочетание
17.01.1836
Рождение ребёнка
25.05.1837
Дочь: Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов
Рождение ребёнка
09.12.1839
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов
Рождение ребёнка
24.02.1841
Дочь: Стефанова Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Деревнин Симеон Григорьев
Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревнин Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревнин Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов
Смерть
15.03.1877
65 лет