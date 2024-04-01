Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

15.03.1877

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Кузнецов Егор Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1836

Муж: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Рождение ребёнка
25.05.1837

Дочь: Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Рождение ребёнка
09.12.1839

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Рождение ребёнка
24.02.1841

Дочь: Стефанова Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Деревнин Симеон Григорьев

Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Смерть
15.03.1877
65 лет
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