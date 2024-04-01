Стефанова (Деревнина) Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1841
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Анна Виссарионова
Отец ребёнка: Стефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов
Рождение ребёнка
25.04.1875
Сын: Стефанов Марк Виссарионов
Отец ребёнка: Стефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно