Стефанова (Деревнина) Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанова (Деревнина) Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1841

Отец: Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Мать: Деревнина Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Анна Виссарионова

Отец ребёнка: Стефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов

Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Стефанов Марк Виссарионов

Отец ребёнка: Стефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов

Смерть
Неизвестно
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