Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревнин Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревнин Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова
Бракосочетание
17.01.1836
Рождение ребёнка
25.05.1837
Дочь: (Деревнина) Федосья Григорьева
Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
09.12.1839
Дочь: (Деревнина) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
24.02.1841
Дочь: Стефанова (Деревнина) Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Деревнин Симеон Григорьев
Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова
Смерть
Неизвестно