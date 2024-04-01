Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнин Григорий Крест. Д. М.Зарослой Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деревин Семен Артемьев

Мать: Деревина (Речкина) Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова

Бракосочетание
17.01.1836

Жена: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
25.05.1837

Дочь: (Деревнина) Федосья Григорьева

Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
09.12.1839

Дочь: (Деревнина) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
24.02.1841

Дочь: Стефанова (Деревнина) Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Деревнин Симеон Григорьев

Мать ребёнка: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова

Смерть
Неизвестно

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