Стефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефанов Стефан Антипин
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Анна Виссарионова
Мать ребёнка: Стефанова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
25.04.1875
Сын: Стефанов Марк Виссарионов
Мать ребёнка: Стефанова Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно