Стефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов

Стефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефанов Стефан Антипин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Анна Виссарионова

Мать ребёнка: Стефанова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Стефанов Марк Виссарионов

Мать ребёнка: Стефанова Евдокия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанова Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close