Стефанов Стефан Антипин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанов Стефан Антипин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефанов Антипа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Стефанов Павел Крест. Д. Белой, Соколовской Волости Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Матрона Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефанов Антипа (Новокр.) Казак Выс. Токушенского Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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