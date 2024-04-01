Стефанов Стефан Антипин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефанов Антипа
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Стефанов Павел Крест. Д. Белой, Соколовской Волости Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Матрона Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефанов Виссарион Крест. Д. М.Зарослой Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефанов Антипа (Новокр.) Казак Выс. Токушенского Стефанов
Смерть
Неизвестно