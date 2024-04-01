Кузнецов Егор Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Егор Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Деревнина (Кузнецова) Татьяна Егорова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1836

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