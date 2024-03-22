Марфа Романова
Место рождения
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1883
Муж: Артемий Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1884
Сын: Илларион Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Ильин
Рождение ребёнка
13.12.1886
Дочь: Анастасия Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Ильин
Рождение ребёнка
20.02.1891
Сын: Иван Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Ильин
Рождение ребёнка
16.08.1895
Сын: Андрей Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Ильин
Смерть
Неизвестно