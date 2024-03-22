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Марфа Романова

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: ?

Мать: ?

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1883

Муж: Артемий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1884

Сын: Илларион Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Ильин

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1886

Дочь: Анастасия Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Ильин

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Иван Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Ильин

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1895

Сын: Андрей Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Ильин

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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