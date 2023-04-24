Артемий Ильин
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1883
Жена: Марфа Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1884
Сын: Илларион Артемиев
Мать ребёнка: Марфа Романова
Рождение ребёнка
13.12.1886
Дочь: Анастасия Артемиева
Мать ребёнка: Марфа Романова
Рождение ребёнка
20.02.1891
Сын: Иван Артемиев
Мать ребёнка: Марфа Романова
Рождение ребёнка
16.08.1895
Сын: Андрей Артемиев
Мать ребёнка: Марфа Романова
Смерть
Неизвестно