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Артемий Ильин

Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1883

Жена: Марфа Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1884

Сын: Илларион Артемиев

Мать ребёнка: Марфа Романова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1886

Дочь: Анастасия Артемиева

Мать ребёнка: Марфа Романова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Иван Артемиев

Мать ребёнка: Марфа Романова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1895

Сын: Андрей Артемиев

Мать ребёнка: Марфа Романова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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