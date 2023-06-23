Тарасов Тимофей Тарасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Тарасов Тарас Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1871 ст.
Жена: Тарасова Дарья Ивановна
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1872 ст.
Мать ребёнка: Тарасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Тарасов Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: Тарасова Дарья Ивановна
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1876 ст.
Дочь: Тарасова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
06.03.1878 ст.
Дочь: Тарасова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
07.07.1880 ст.
Дочь: Тарасова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.
Дочь: Орлова (Тарасова) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
26.01.1889 ст.
Дочь: Журавлёва (Тарасова) Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Филипповна
Смерть
Неизвестно