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Тарасов Тимофей Тарасович

Место рождения

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Тарасов Тарас Максимович

Мать: не указана

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.10.1871 ст.

Жена: Тарасова Дарья Ивановна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1872 ст.

Сын: Тарасов Исаак Тимофеевич

Мать ребёнка: Тарасова Дарья Ивановна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Тарасов Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Тарасова Дарья Ивановна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Жена: Тарасова Екатерина Филипповна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1876 ст.

Дочь: Тарасова Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Филипповна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1878 ст.

Дочь: Тарасова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Филипповна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1880 ст.

Дочь: Тарасова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Филипповна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.

Дочь: Орлова (Тарасова) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Филипповна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1889 ст.

Дочь: Журавлёва (Тарасова) Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Филипповна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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