Тарасова Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1876 ст.
Дочь: Тарасова Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
06.03.1878 ст.
Дочь: Тарасова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
07.07.1880 ст.
Дочь: Тарасова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.
Дочь: Орлова (Тарасова) Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
26.01.1889 ст.
Дочь: Журавлёва (Тарасова) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович
Смерть
Неизвестно