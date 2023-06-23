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Тарасова Екатерина Филипповна

Место рождения

Борки, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Борки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Тарасов Тимофей Тарасович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1876 ст.

Дочь: Тарасова Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1878 ст.

Дочь: Тарасова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1880 ст.

Дочь: Тарасова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.

Дочь: Орлова (Тарасова) Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1889 ст.

Дочь: Журавлёва (Тарасова) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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