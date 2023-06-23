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Тарасова Дарья Ивановна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

11.10.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.10.1871 ст.

Муж: Тарасов Тимофей Тарасович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1872 ст.

Сын: Тарасов Исаак Тимофеевич

Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Тарасов Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
11.10.1875 ст.
Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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