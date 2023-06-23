Тарасова Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти11.10.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1871 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1872 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Тарасов Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Тарасов Тимофей Тарасович
Смерть
11.10.1875 ст.