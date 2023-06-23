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Тарасов Максим Тимофеевич

Место рождения

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Тарасов Тимофей Тарасович

Мать: Тарасова Дарья Ивановна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Жена: Тарасова (Снопова) Людмила Моисеевна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1898 ст.

Сын: Тарасов Иван Максимович

Мать ребёнка: Тарасова (Снопова) Людмила Моисеевна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1900 ст.

Сын: Тарасов Павел Максимович

Мать ребёнка: Тарасова (Снопова) Людмила Моисеевна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1903 ст.

Дочь: Тарасова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Тарасова (Снопова) Людмила Моисеевна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1905 ст.

Дочь: Тарасова Александра Максимовна

Мать ребёнка: Тарасова (Снопова) Людмила Моисеевна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.

Дочь: Тарасова Марина Максимовна

Мать ребёнка: Тарасова (Снопова) Людмила Моисеевна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.01.1913 ст.

Сын: Тарасов Антон Максимович

Мать ребёнка: Тарасова (Снопова) Людмила Моисеевна

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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