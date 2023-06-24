Тарасова (Снопова) Людмила Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Снопова) Людмила Моисеевна

Место рождения

Ковалево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковалево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Муж: Тарасов Максим Тимофеевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1898 ст.

Сын: Тарасов Иван Максимович

Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1900 ст.

Сын: Тарасов Павел Максимович

Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1903 ст.

Дочь: Тарасова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1905 ст.

Дочь: Тарасова Александра Максимовна

Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.

Дочь: Тарасова Марина Максимовна

Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.01.1913 ст.

Сын: Тарасов Антон Максимович

Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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