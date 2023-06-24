Тарасова (Снопова) Людмила Моисеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1895 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1898 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.02.1903 ст.
Дочь: Тарасова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.08.1905 ст.
Дочь: Тарасова Александра Максимовна
Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.
Дочь: Тарасова Марина Максимовна
Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Максим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно