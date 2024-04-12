Пантелей Борисович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Яков Пантелеевич
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елизарова Вера Пантелеевна
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурий Пантелеевич
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно