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Пантелей Борисович

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Яков Пантелеевич

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елизарова Вера Пантелеевна

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурий Пантелеевич

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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