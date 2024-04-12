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Яков Пантелеевич

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Пантелей Борисович

Мать: Ирина Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1864

Дочь: Скрипункова Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Агафоновна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Христина Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Агафоновна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.01.1868

Жена: Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
13.05.1879

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Елена Григорьевна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.01.1890

Жена: Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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