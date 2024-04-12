Яков Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Пантелей Борисович
Мать: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
26.08.1864
Дочь: Скрипункова Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Агафоновна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Христина Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Агафоновна
Бракосочетание
22.01.1868
Жена: Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
13.05.1879
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Елена Григорьевна
Бракосочетание
26.01.1890
Жена: Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Агафоновна
Смерть
Неизвестно