Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

03.04.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Яков Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей Борисович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елизарова Вера Пантелеевна

Отец ребёнка: Пантелей Борисович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурий Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей Борисович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
03.04.1870
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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