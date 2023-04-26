Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти03.04.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Яков Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей Борисович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елизарова Вера Пантелеевна
Отец ребёнка: Пантелей Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурий Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей Борисович
Смерть
03.04.1870