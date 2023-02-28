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Елизарова Вера Пантелеевна

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Пантелей Борисович

Мать: Ирина Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
24.10.1865

Муж: Елизаров (рекрут) Иван Семенович

Рождение ребёнка
01.03.1867

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1873

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1874

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1876

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1877

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1881

Дочь: Феона Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Елизаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1887

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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