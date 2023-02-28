Елизарова Вера Пантелеевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Пантелей Борисович
Мать: Ирина Петровна
Бракосочетание
24.10.1865
Рождение ребёнка
01.03.1867
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович
Рождение ребёнка
16.03.1873
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович
Рождение ребёнка
28.06.1874
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович
Рождение ребёнка
?.04.1876
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.05.1877
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.01.1881
Дочь: Феона Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович
Рождение ребёнка
21.12.1884
Сын: Елизаров Василий Иванович
Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович
Рождение ребёнка
16.01.1887
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров (рекрут) Иван Семенович
Смерть
Неизвестно