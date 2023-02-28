Елизаров (рекрут) Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти22.10.1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Семен Елизарович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1865
Рождение ребёнка
01.03.1867
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1873
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна
Рождение ребёнка
28.06.1874
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна
Рождение ребёнка
?.04.1876
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна
Рождение ребёнка
05.01.1881
Дочь: Феона Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна
Рождение ребёнка
21.12.1884
Сын: Елизаров Василий Иванович
Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна
Рождение ребёнка
16.01.1887
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна
Смерть
22.10.1891