Елизаров (рекрут) Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизаров (рекрут) Иван Семенович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

22.10.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Семен Елизарович

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
24.10.1865

Жена: Елизарова Вера Пантелеевна

Рождение ребёнка
01.03.1867

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1873

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1874

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1876

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1881

Дочь: Феона Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Елизаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1887

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Вера Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
22.10.1891
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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