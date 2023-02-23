Мария Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти26.04.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1864
Дочь: Скрипункова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Пантелеевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Христина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Пантелеевич
Смерть
26.04.1867