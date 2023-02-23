Мария Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Агафоновна

Мария Агафоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

26.04.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1864

Дочь: Скрипункова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Пантелеевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Христина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Пантелеевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Пантелеевич

Смерть
26.04.1867
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close