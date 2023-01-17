Оксимец (Кривенко) Ирина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Кривенко) Ирина Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

28.09.1905

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кривенко Емельян Осипович

Мать: Кривенко Ксения Моисеевна

Бракосочетание
04.11.1856

Муж: Оксимец Давид Михайлович

Рождение ребёнка
20.11.1857

Сын: Оксимец Григорий Давидович

Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович

Рождение ребёнка
04.01.1860

Дочь: Домника Давидовна

Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1862

Дочь: Наталия Давидовна

Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Оксимец Иван Давидович

Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Оксимец Василий Давидович

Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1879

Сын: Оксимец Кирилл Давидов

Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
28.09.1905
Носовка, Чернігівська область
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