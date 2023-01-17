Оксимец (Кривенко) Ирина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти28.09.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
04.11.1856
Рождение ребёнка
20.11.1857
Сын: Оксимец Григорий Давидович
Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович
Рождение ребёнка
04.01.1860
Дочь: Домника Давидовна
Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович
Рождение ребёнка
23.08.1862
Дочь: Наталия Давидовна
Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1876
Сын: Оксимец Василий Давидович
Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович
Рождение ребёнка
08.06.1879
Отец ребёнка: Оксимец Давид Михайлович
Смерть
28.09.1905