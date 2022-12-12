Кривенко (Треттяк) Ксения Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко (Треттяк) Ксения Моисеевна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Треттяк Моисей Романович

Мать: Треттяк Мария Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
09.05.1832

Муж: Кривенко Емельян Осипович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Кривенко Емельян Осипович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Оксимец Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Кривенко Емельян Осипович

Рождение ребёнка
31.08.1856

Сын: Кривенко Семен Емельянович

Отец ребёнка: Кривенко Емельян Осипович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.08.1856

Сын: Кривенко Павел Емельянович

Отец ребёнка: Кривенко Емельян Осипович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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