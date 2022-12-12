Кривенко (Треттяк) Ксения Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Треттяк Моисей Романович
Мать: Треттяк Мария Ивановна
Бракосочетание
09.05.1832
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Кривенко Емельян Осипович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Оксимец Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Кривенко Емельян Осипович
Рождение ребёнка
31.08.1856
Сын: Кривенко Семен Емельянович
Отец ребёнка: Кривенко Емельян Осипович
Рождение ребёнка
31.08.1856
Сын: Кривенко Павел Емельянович
Отец ребёнка: Кривенко Емельян Осипович
Смерть
Неизвестно