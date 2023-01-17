Оксимец Давид Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.06.1835
Дата смерти03.04.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1835
Отец: Оксимец Михаил Иванович
Бракосочетание
04.11.1856
Рождение ребёнка
20.11.1857
Сын: Оксимец Григорий Давидович
Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
04.01.1860
Дочь: Домника Давидовна
Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
23.08.1862
Дочь: Наталия Давидовна
Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
01.01.1876
Сын: Оксимец Василий Давидович
Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
08.06.1879
Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна
Смерть
03.04.1893