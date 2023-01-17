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Оксимец Давид Михайлович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

26.06.1835

Дата смерти

03.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1835

Отец: Оксимец Михаил Иванович

Мать: Оксимец Варвара Андреевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1856

Жена: Оксимец Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
20.11.1857

Сын: Оксимец Григорий Давидович

Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
04.01.1860

Дочь: Домника Давидовна

Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1862

Дочь: Наталия Давидовна

Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Оксимец Иван Давидович

Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Оксимец Василий Давидович

Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1879

Сын: Оксимец Кирилл Давидов

Мать ребёнка: Оксимец Ирина Емельяновна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
03.04.1893
Носовка, Чернігівська область
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