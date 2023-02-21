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Оксимец Григорий Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1857

Отец: Оксимец Давид Михайлович

Мать: Оксимец Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
26.04.1885

Сын: Оксимец Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Елена Потаповна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Елена Потаповна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1890

Сын: Оксимец Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Елена Потаповна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Оксимец Моисей Григорьевич

Мать ребёнка: Елена Потаповна

Бракосочетание
26.05.1902

Жена: Агрипина Харлампьевна

Преображенская
Рождение ребёнка
14.12.1904

Дочь: София Григорьевна

Мать ребёнка: Агрипина Харлампьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Потаповна

Смерть
Неизвестно
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