Оксимец Григорий Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1857
Рождение ребёнка
26.04.1885
Сын: Оксимец Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Елена Потаповна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Елена Потаповна
Рождение ребёнка
18.11.1890
Сын: Оксимец Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Елена Потаповна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Оксимец Моисей Григорьевич
Мать ребёнка: Елена Потаповна
Бракосочетание
26.05.1902
Жена: Агрипина Харлампьевна
Преображенская
Рождение ребёнка
14.12.1904
Дочь: София Григорьевна
Мать ребёнка: Агрипина Харлампьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Потаповна
Смерть
Неизвестно