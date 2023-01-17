Елена Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1885
Сын: Оксимец Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Оксимец Григорий Давидович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Оксимец Григорий Давидович
Рождение ребёнка
18.11.1890
Сын: Оксимец Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Оксимец Григорий Давидович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Оксимец Моисей Григорьевич
Отец ребёнка: Оксимец Григорий Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно