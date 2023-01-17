Елена Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1885

Сын: Оксимец Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Оксимец Григорий Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Оксимец Григорий Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1890

Сын: Оксимец Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Оксимец Григорий Давидович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Оксимец Моисей Григорьевич

Отец ребёнка: Оксимец Григорий Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оксимец Григорий Давидович

Смерть
Неизвестно
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