Оксимец Василий Давидович
Место рождения
Дата рождения01.01.1876
Дата смерти01.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876
Рождение ребёнка
1895
Сын: Оксимец Дамиан Васильевич
Мать ребёнка: Оксимец Агрипина Анатольевна
Рождение ребёнка
20.05.1899
Сын: Оксимец Константин Васильевич
Мать ребёнка: Оксимец Агрипина Анатольевна
Украинская ССР, Черниговская обл., Носовский р-н, Кировский с/с
Рождение ребёнка
13.10.1901
Мать ребёнка: Оксимец Агрипина Анатольевна
Рождение ребёнка
08.01.1904
Дочь: Домника Васильевна
Мать ребёнка: Оксимец Агрипина Анатольевна
Рождение ребёнка
12.08.1906
Сын: Оксимец Максим Васильевич
Мать ребёнка: Оксимец Агрипина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1915