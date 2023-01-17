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Оксимец Василий Давидович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

01.01.1876

Дата смерти

01.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876

Отец: Оксимец Давид Михайлович

Мать: Оксимец Ирина Емельяновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Оксимец Дамиан Васильевич

Мать ребёнка: Оксимец Агрипина Анатольевна

Рождение ребёнка
20.05.1899

Сын: Оксимец Константин Васильевич

Мать ребёнка: Оксимец Агрипина Анатольевна

Украинская ССР, Черниговская обл., Носовский р-н, Кировский с/с
Рождение ребёнка
13.10.1901

Сын: Оксимец Карп Васильевич

Мать ребёнка: Оксимец Агрипина Анатольевна

Рождение ребёнка
08.01.1904

Дочь: Домника Васильевна

Мать ребёнка: Оксимец Агрипина Анатольевна

Рождение ребёнка
12.08.1906

Сын: Оксимец Максим Васильевич

Мать ребёнка: Оксимец Агрипина Анатольевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксимец Агрипина Анатольевна

Смерть
01.11.1915
Носовка, Чернігівська область
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