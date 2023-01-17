Оксимец Агрипина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Оксимец Дамиан Васильевич
Отец ребёнка: Оксимец Василий Давидович
Рождение ребёнка
20.05.1899
Сын: Оксимец Константин Васильевич
Отец ребёнка: Оксимец Василий Давидович
Украинская ССР, Черниговская обл., Носовский р-н, Кировский с/с
Рождение ребёнка
13.10.1901
Отец ребёнка: Оксимец Василий Давидович
Рождение ребёнка
08.01.1904
Дочь: Домника Васильевна
Отец ребёнка: Оксимец Василий Давидович
Рождение ребёнка
12.08.1906
Сын: Оксимец Максим Васильевич
Отец ребёнка: Оксимец Василий Давидович
Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно