Оксимец Агрипина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Агрипина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Оксимец Дамиан Васильевич

Отец ребёнка: Оксимец Василий Давидович

Рождение ребёнка
20.05.1899

Сын: Оксимец Константин Васильевич

Отец ребёнка: Оксимец Василий Давидович

Украинская ССР, Черниговская обл., Носовский р-н, Кировский с/с
Рождение ребёнка
13.10.1901

Сын: Оксимец Карп Васильевич

Отец ребёнка: Оксимец Василий Давидович

Рождение ребёнка
08.01.1904

Дочь: Домника Васильевна

Отец ребёнка: Оксимец Василий Давидович

Рождение ребёнка
12.08.1906

Сын: Оксимец Максим Васильевич

Отец ребёнка: Оксимец Василий Давидович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оксимец Василий Давидович

Смерть
Неизвестно
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