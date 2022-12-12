Оксимец (Терещенко) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
10.02.1829
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1832
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1835
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1838
Дочь: Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1842
Сын: Оксимец Исидор Михайлович
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1846
Сын: Оксимец Никита Михайлович
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович
Смерть
До 1876