Оксимец (Терещенко) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Терещенко) Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1876

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Терещенко Андрей Иванович

Мать: Терещенко Ксения Емельяновна

Бракосочетание
10.02.1829

Муж: Оксимец Михаил Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Оксимец Антон Михайлович

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1832

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1835

Сын: Оксимец Давид Михайлович

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1838

Дочь: Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.05.1842

Сын: Оксимец Исидор Михайлович

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1846

Сын: Оксимец Никита Михайлович

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Оксимец Иван Михайлович

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Иванович

Смерть
До 1876
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