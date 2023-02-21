Терещенко (Босич) Ксения Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
19.01.1803
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Оксимец Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Терещенко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Терещенко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Терещенко Никита Андреевич
Отец ребёнка: Терещенко Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно