Терещенко (Босич) Ксения Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Босич) Ксения Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Босич Емельян Мартынович

Мать: Босич Агрипина Онуфриевна

Бракосочетание
19.01.1803

Муж: Терещенко Андрей Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Оксимец Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Терещенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Терещенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Терещенко Никита Андреевич

Отец ребёнка: Терещенко Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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