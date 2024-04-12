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Терещенко Андрей Иванович

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

18.08.1782

Дата смерти

20.10.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1782

Отец: Терещенко Иван Корнеевич

Мать: Терещенко Татьяна Федоровна/Филипповна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1803

Жена: Терещенко Ксения Емельяновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Терещенко Ксения Емельяновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Оксимец Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Терещенко Ксения Емельяновна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Терещенко Ксения Емельяновна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Терещенко Никита Андреевич

Мать ребёнка: Терещенко Ксения Емельяновна

Смерть
20.10.1829
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