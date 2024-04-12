Терещенко Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения18.08.1782
Дата смерти20.10.1829
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1782
Бракосочетание
19.01.1803
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Терещенко Ксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Оксимец Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Терещенко Ксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Терещенко Ксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Терещенко Никита Андреевич
Мать ребёнка: Терещенко Ксения Емельяновна
Смерть
20.10.1829