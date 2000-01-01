Босич Емельян Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Босич Мартин Иванович
Мать: Босич Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Босич Агрипина Онуфриевна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Босич Агрипина Онуфриевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Терещенко Ксения Емельяновна
Мать ребёнка: Босич Агрипина Онуфриевна
Рождение ребёнка
22.10.1782
Дочь: Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Босич Агрипина Онуфриевна
Смерть
Неизвестно