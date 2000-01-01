Босич Емельян Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босич Емельян Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Босич Мартин Иванович

Мать: Босич Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Босич Трофим Емельянович

Мать ребёнка: Босич Агрипина Онуфриевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Босич Карп Емельянович

Мать ребёнка: Босич Агрипина Онуфриевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Терещенко Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: Босич Агрипина Онуфриевна

Рождение ребёнка
22.10.1782

Дочь: Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Босич Агрипина Онуфриевна

Смерть
Неизвестно
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