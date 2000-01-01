Босич Агрипина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босич Агрипина Онуфриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Босич Трофим Емельянович

Отец ребёнка: Босич Емельян Мартынович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Босич Карп Емельянович

Отец ребёнка: Босич Емельян Мартынович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Терещенко Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Босич Емельян Мартынович

Рождение ребёнка
22.10.1782

Дочь: Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Босич Емельян Мартынович

Смерть
Неизвестно
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