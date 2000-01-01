Босич Агрипина Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Босич Емельян Мартынович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Босич Емельян Мартынович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Терещенко Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Босич Емельян Мартынович
Рождение ребёнка
22.10.1782
Дочь: Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Босич Емельян Мартынович
Смерть
Неизвестно