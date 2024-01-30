Подосенов Владимир Ильич
Место рожденияг. Благовещенск Амурская область
Дата рождения04.07.1894
Дата смерти26.04.1938
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894
г. Благовещенск Амурская область
Рождение ребёнка
18.07.1915
Дочь: Анна Владимировна
Рождение ребёнка
23.09.1916
Сын: Подосенов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
25.07.1924
Сын: Подосенов Илья Владимирович
Мать ребёнка: Подосенова Евгения Антоновна
Москва
Рождение ребёнка
25.07.1926
Дочь: Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Подосенова Евгения Антоновна
Москва
Рождение ребёнка
23.10.1928
Дочь: Терновская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Подосенова Евгения Антоновна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1938
Москва и МО
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Бутово-Коммунарка