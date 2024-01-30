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Подосенов Владимир Ильич

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Место рождения

г. Благовещенск Амурская область

Дата рождения

04.07.1894

Дата смерти

26.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894

Отец: Подосенов Илья Иванович

Мать: Подосенова Пелагея Михайловна

г. Благовещенск Амурская область
Рождение ребёнка
18.07.1915

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Около 1915

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Подосенов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1924

Сын: Подосенов Илья Владимирович

Мать ребёнка: Подосенова Евгения Антоновна

Москва
Рождение ребёнка
25.07.1926

Дочь: Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Подосенова Евгения Антоновна

Москва
Рождение ребёнка
23.10.1928

Дочь: Терновская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Подосенова Евгения Антоновна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосенова Евгения Антоновна

Смерть
26.04.1938
Москва и МО
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Бутово-Коммунарка
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