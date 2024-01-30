Подосенова (Кузминская) Евгения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенова (Кузминская) Евгения Антоновна

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Место рождения

г. Санкт-Петербург

Дата рождения

23.02.1900

Дата смерти

15.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.07.1924

Сын: Подосенов Илья Владимирович

Отец ребёнка: Подосенов Владимир Ильич

Москва
Рождение ребёнка
25.07.1926

Дочь: Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Подосенов Владимир Ильич

Москва
Рождение ребёнка
23.10.1928

Дочь: Терновская Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Подосенов Владимир Ильич

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосенов Владимир Ильич

Смерть
15.01.1956
Москва
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