Подосенова (Кузминская) Евгения Антоновна
Место рожденияг. Санкт-Петербург
Дата рождения23.02.1900
Дата смерти15.01.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1924
Сын: Подосенов Илья Владимирович
Отец ребёнка: Подосенов Владимир Ильич
Москва
Рождение ребёнка
25.07.1926
Дочь: Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Подосенов Владимир Ильич
Москва
Рождение ребёнка
23.10.1928
Дочь: Терновская Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Подосенов Владимир Ильич
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1956
Москва