Подосенов Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подосенов Иван

Мать: Подосенова Жена Ивана

Рождение ребёнка
22.08.1890

Сын: Подосенов Александр Ильич

Мать ребёнка: Подосенова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
04.07.1894

Сын: Подосенов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Подосенова Пелагея Михайловна

г. Благовещенск Амурская область
Смерть
Неизвестно
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