Подосенов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подосенов Иван
Мать: Подосенова Жена Ивана
Рождение ребёнка
22.08.1890
Сын: Подосенов Александр Ильич
Мать ребёнка: Подосенова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
04.07.1894
Мать ребёнка: Подосенова Пелагея Михайловна
г. Благовещенск Амурская область
Смерть
Неизвестно