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Иващенко Иван Иванович

Место рождения

Ваганичи, Черниговская область, Украина

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Иващенко Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1879

Жена: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна

Супруг(-а): Иван Иванов Иващенко
Рождение ребёнка
15.08.1880

Сын: Иващенко Евтихий Иванович

Мать ребёнка: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна

Рождение ребёнка
04.09.1883

Дочь: Гулак (Иващенко) Домна Ивановна

Мать ребёнка: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна

Рождение ребёнка
29.01.1886

Дочь: (Иващенко) Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна

Рождение ребёнка
29.08.1889

Сын: Иващенко Александр Иванович

Мать ребёнка: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна

Рождение ребёнка
21.02.1892

Сын: Иващенко Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна

Смерть
Неизвестно

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