Иващенко Иван Иванович
Место рожденияВаганичи, Черниговская область, Украина
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Иващенко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1879
Супруг(-а): Иван Иванов Иващенко
Рождение ребёнка
15.08.1880
Сын: Иващенко Евтихий Иванович
Мать ребёнка: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна
Рождение ребёнка
04.09.1883
Дочь: Гулак (Иващенко) Домна Ивановна
Мать ребёнка: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна
Рождение ребёнка
29.01.1886
Дочь: (Иващенко) Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна
Рождение ребёнка
29.08.1889
Сын: Иващенко Александр Иванович
Мать ребёнка: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна
Рождение ребёнка
21.02.1892
Сын: Иващенко Порфирий Иванович
Мать ребёнка: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна
Смерть
Неизвестно