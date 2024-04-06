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Иващенко Евтихий Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя, с Ваганичи

Дата рождения

15.08.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1880

Отец: Иващенко Иван Иванович

Мать: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаревич (Иващенко) Юлия Евтихиевна

Мать ребёнка: Иващенко (Лазаренко) Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Иван Евтихиевич

Мать ребёнка: Иващенко (Лазаренко) Устинья Николаевна

Бракосочетание
04.11.1901

Жена: Иващенко (Лазаренко) Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Скляр (Иващенко) Анна Евтихиевна

Мать ребёнка: Иващенко (Лазаренко) Устинья Николаевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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