Иващенко Евтихий Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя, с Ваганичи
Дата рождения15.08.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаревич (Иващенко) Юлия Евтихиевна
Мать ребёнка: Иващенко (Лазаренко) Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иващенко (Лазаренко) Устинья Николаевна
Бракосочетание
04.11.1901
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Скляр (Иващенко) Анна Евтихиевна
Мать ребёнка: Иващенко (Лазаренко) Устинья Николаевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно