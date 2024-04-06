Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна
Место рожденияБудище, Чернігівська губерния, Россия
Дата рождения1852
Дата смерти02.09.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
21.01.1879
Супруг(-а): Иван Иванов Иващенко
Рождение ребёнка
15.08.1880
Сын: Иващенко Евтихий Иванович
Отец ребёнка: Иващенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1883
Дочь: Гулак (Иващенко) Домна Ивановна
Отец ребёнка: Иващенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1886
Дочь: (Иващенко) Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Иващенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1889
Сын: Иващенко Александр Иванович
Отец ребёнка: Иващенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1892
Сын: Иващенко Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Иващенко Иван Иванович
Смерть
02.09.1913