Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна

Место рождения

Будище, Чернігівська губерния, Россия

Дата рождения

1852

Дата смерти

02.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шутченков Авдей Иванович

Мать: Шутченкова (Бакуринская) Анна Васильевна

Бракосочетание
21.01.1879

Муж: Иващенко Иван Иванович

Супруг(-а): Иван Иванов Иващенко
Рождение ребёнка
15.08.1880

Сын: Иващенко Евтихий Иванович

Отец ребёнка: Иващенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1883

Дочь: Гулак (Иващенко) Домна Ивановна

Отец ребёнка: Иващенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1886

Дочь: (Иващенко) Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Иващенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1889

Сын: Иващенко Александр Иванович

Отец ребёнка: Иващенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1892

Сын: Иващенко Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Иващенко Иван Иванович

Смерть
02.09.1913

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